Les Loyalistes en séminaire

Le mouvement Les Loyalistes a tenu un séminaire dimanche 17 mai, à Païta, afin de « préparer » les élections provinciales du 28 juin. Parmi les grands axes défendus figurent « le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France », mais aussi la promotion du « mérite » ou encore « la sécurité », a noté Sonia Backès.

Les représentants du Rassemblement-LR, absents à la rencontre, ont finalement conclu la veille un accord d’union avec les trois composantes des Loyalistes. Ce rapprochement doit se traduire par des listes communes en provinces Sud et Nord.