Les Loyalistes en séminaire

Le mouvement Les Loyalistes a tenu un séminaire dimanche 17 mai, à Païta, afin de « préparer » les élections provinciales du 28 juin. Parmi les grands axes défendus figurent « le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France », mais aussi la promotion du « mérite » ou encore « la sécurité », a noté Sonia Backès.
Les représentants du Rassemblement-LR, absents à la rencontre, ont finalement conclu la veille un accord d’union avec les trois composantes des Loyalistes. Ce rapprochement doit se traduire par des listes communes en provinces Sud et Nord.