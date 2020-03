Les Premiers ministres australien et néo-zélandais se sont rencontrés à Sydney pour leur meeting annuel. Si les divergences en matière de climat ont été mises de côté, Jacinda Ardern n’a pas hésité à attaquer frontalement Scott Morrison sur la déportation en Nouvelle-Zélande de criminels nés en Nouvelle-Zélande, mais résidents australiens. « Ces gens sont placés en Nouvelle-Zélande sans support, sans réseau et nous payons le prix de cette politique », a-t-elle lancé. Ces déportés, environ 2 000, finiraient souvent par s’associer à des gangs kiwis. Scott Morrison a rappelé que tous les criminels nés dans un autre pays et servant des peines de prison doivent rentrer chez eux…