La campagne pour le référendum n’empêche pas la politique politicienne habituelle, basée sur des enjeux qui sont assez différents. Preuve en est, les dissensions au sein du Rassemblement LR, mises en lumière par Brieuc Frogier et Marie-Laure Ukeiwë dans un courrier adressé aux militants. Ces derniers font état d’un malaise au sein du parti et d’une profonde incompréhension depuis l’alliance « contre nature » à Païta. Le Rassemblement, partenaire de l’union des Loyalistes avec l’Avenir en confiance, s’était allié à Calédonie ensemble et l’Éveil océanien pour faire barrage au second tour au maire sortant, Willy Gatuhau, candidat de l’union, et ce, « dans le respect de la charte de moralisation de la vie publique ».

Une question de stratégie est posée, mais aussi de légitimité de l’équipe dirigeante incarnée par Thierry Santa, président par intérim, et Virginie Ruffenach, secrétaire générale. Brieuc Frogier et Marie-Laure Ukeiwë réclament un congrès électif au risque que le parti « disparaisse un jour »… Ils évoquent aussi la création d’une fédération susceptible de renforcer les liens avec l’Avenir en confiance. Un combat s’installe au Rassemblement : avec d’un côté une ligne plus indépendante, tirée par Thierry Santa qui jouit d’une certaine popularité à la tête du gouvernement, et une autre plus proche de l’AEC, qui a porté toutes les victoires aux dernières élections… Une affaire à suivre de près.

Mais, plus important que cette histoire au Rassemblement, ça bouge et ça bouge fort au Congrès. Ce jeudi, les élus procéderont au renouvellement des instances de l’institution. Et l’Éveil océanien de Milakulo Tukumuli, qui siégeait jusqu’alors en non-inscrit, a décidé de faire un groupe commun avec l’UC-FLNKS. Ce positionnement lui ouvrira sûrement les portes de la présidence de la commission permanente, la plus importante du Congrès, et en dit long sur le futur positionnement de ce jeune mouvement ! Le groupe comptera 16 élus et donnera une majorité aux indépendantistes sur les prochains textes d’importance relatifs à la mine, la fiscalité… Un sérieux caillou dans la chaussure des Loyalistes. Des répercussions pourraient également survenir au gouvernement (et à la province Sud). Reste à savoir si les élus veulent de ce genre de perturbations à trois mois du référendum…