À partir de quel constat est né ce projet ?

L’idée part d’une remise à plat des aires de gestion environnementale. On a trouvé qu’elles avaient un aspect trop scientifique et ne touchaient pas un public de scolaire assez large. Avec Suzanne Wilson (chargée de la sensibilisation et de l’éducation à la Direction de l’environnement, NDLR), et pour le même budget, on a décidé de lancer ces aires éducatives environnementales pour justement faire en sorte qu’un maximum d’élèves soit concerné. Cette année, on se retrouve ainsi avec 23 projets, partout en province Sud (contre 8 AGE avant, NDLR). Et ils sont très variés, puisqu’on va de la plantation de forêt sèche à la gestion d’un jardin à papillons en passant par des jardins traditionnels.

Pour quels objectifs ?

Le but, c’est que chaque élève puisse avoir une expérience pour s’initier à la préservation de l’environnement au cours de sa scolarité. Il faut bien comprendre que les anciennes générations avaient une relation très différente avec la nature. On était dans la destruction, c’était comme ça. Aujourd’hui, notre rapport a changé, avec le besoin de préserver et de replanter. Mais il est nécessaire que ce changement passe par l’éducation, parce que les gens ne peuvent pas deviner si on n’explique pas.