Les jeunes, forces de propositions pour l’avenir

Cet argent dépensé, Félix estime qu’il aurait pu être utilisé à meilleur escient, « au profit de la population pour financer les aides ou pour monter des projets ». Bénévole à l’épicerie solidaire au campus universitaire, il est témoin de la « détresse étudiante ». « Certains boivent uniquement un thé en guise de repas le soir. Ça me choque. Pendant ce temps, les politiques dépensent sans compter, n’y a-t-il pas un problème ? ».

DAVANTAGE D’ACCOMPAGNEMENT

Afin d’améliorer la situation de la jeunesse calédonienne, beaucoup considèrent que l’accès aux formations et à l’emploi doit être la priorité. Selon Marthe, 22 ans, si « beaucoup de choses » existent en ce sens pour aider les jeunes aujourd’hui, « comme la mise en place des services civiques ou la DEL, Direction de l’emploi et du logement, qui nous propose beaucoup de choses », il manque néanmoins une présence dans certains quartiers défavorisés. « Les structures d’aide et d’information sont plus centrées sur Nouméa, mais ne sont pas accessibles à ceux qui n’ont pas le permis ou pas les moyens de se payer le transport. Il faudrait en construire dans ces quartiers-là, afin qu’ils n’aient pas l’impression d’être mis à l’écart », propose-t-elle.

Bien « consciente » que pour certains jeunes, « il est difficile de se concentrer sur l’école » soit « parce qu’ils ne trouvent pas ça intéressant », soit « parce qu’ils pensent que ça ne sert à rien », la jeune femme est convaincue que la mise en place de davantage de structures d’accompagnement scolaire pourrait faire la différence. « Il faut leur montrer qu’aujourd’hui, il est important d’avoir des diplômes, et que c’est cela qui permet par la suite de trouver plus facilement du travail ».

Dans le même ordre d’idées, Angie, 19 ans, propose la mise en place de structures d’accompagnement, à destination des jeunes « livrés à eux-mêmes, qui n’ont pas des parents très présents ». « Peut-être que cela existe déjà, mais on n’en entend pas beaucoup parler. Donc faire de la communication là-dessus serait bien aussi. »

Nikita Hoffmann