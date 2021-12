Daniel Goa, président de l’Union calédonienne, a précisé dans un reportage de NC La 1ère, sa vision des discussions d’après-référendum. Il se positionne toujours sur des négociations bilatérales avec l’État, mais pas sous la présidence d’Emmanuel Macron et son gouvernement envers lequel la défiance des indépendantistes n’a cessé de grimper. « Ils ne nous entendent pas, ils continuent de se parler à eux-mêmes. Au 12, c’est un État qui interroge les pro-État (…) Les véritables interlocuteurs ne sont pas les porteurs du Non », justifie Daniel Goa. Dans ce contexte, l’UC indique vouloir attendre qu’il y ait une nouvelle équipe. Et si la même est réélue à la présidentielle d’avril, « nous partirons avec un nouveau mandat ».

Dans la foulée, le comité stratégique indépendantiste de non-participation qui regroupe toutes les mouvances indépendantistes, a indiqué que « le calendrier politique de discussion qu’impose l’État français au lendemain du 12 décembre 2021 n’est pas le nôtre et n’engage que lui ». Le groupe se réserve donc le droit d’engager les discussions avec l’État « après concertation de nos structures politiques respectives ». Et il met aussi en doute la légitimité des interlocuteurs actuels « alors même que les élections nationales n’ont pas encore eu lieu ». Des mots différents pour dire la même chose : les indépendantistes prendront le temps qu’il faut après le référendum pour négocier avec l’État, les loyalistes n’étant même plus mentionnés.

On comprend que c’est peut-être aussi la raison pour laquelle Louis Mapou s’est à ce point inscrit dans la durée, avec une forme de sérénité lors de son discours de politique générale. « Le gouvernement de Louis Mapou a mis en place le nouveau projet. C’est ça qui allège la pesanteur de la revendication d’indépendance. Si la fracture sociale est éliminée, si la justice sociale vient, si l’emploi local est en place… Ce ne sont pas que des revendications salariales, c’est une revendication politique », a d’ailleurs commenté Daniel Goa sur La 1ère. Il s’agirait donc, une nouvelle fois, de jouer la montre en espérant s’illustrer réellement aux manettes du pays.