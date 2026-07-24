Les indépendantistes hors-champ ?

Il n’y avait pas beaucoup de suspense. À la suite d’un consensus trouvé en amont, les élus du Congrès ont adopté, mardi 21 juillet, à l’unanimité, la délibération fixant le nombre de membres du 19 gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. À savoir onze, soit le maximum autorisé, retenu à chaque mandature depuis 1999, à une exception près. Les négociations vont bon train désormais. Le Congrès sera convoqué en séance publique, vendredi 31 juillet, pour procéder à l’élection de ces représentants de l’exécutif, la date limite de dépôt des listes de candidats étant fixée à ce samedi 25 juillet.

Une nomination est déjà sûre et certaine. Après des élections provinciales fin juin n’ayant pas débouché sur une assiste politique forte, un « accord de gouvernance » a été signé pour la mandature 2026-2031 par Les Loyalistes, le Rassemblement-LR et l’Éveil océanien, avec une répartition des postes clés : à Virginie Ruffenach la présidence du Congrès, à Veylma Falaeo celle de la commission permanente de l’institution, et à Milakulo Tukumuli la tête du gouvernement.

Cette majorité, formée par 28 voix sur 54 boulevard Vauban, ou six fauteuils sur 11 dans l’immeuble le Lys rouge, place donc ces cadres loyalistes et centristes dans une position confortable lors de la distribution des portefeuilles gouvernementaux. Les « gros » secteurs, tels que les finances, le budget ou encore l’enseignement et la stratégie minière, étant à coup sûr réclamés. Par effet ricochet, l’espace réservé aux indépendantistes, minoritaires, et surtout leur rôle posent question.

Le portage des dossiers de la santé, accordé à un membre de l’Union nationale pour l’indépendance (UNI) depuis au moins trois exercices, le sera-t-il toujours, par exemple ? La ventilation des domaines va nécessairement apporter un éclairage sur les rapports de force.