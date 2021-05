Le document sur les implications du « oui » et du « non » à l’indépendance a été remis par le Gouvernement aux cinq membres indépendantistes et aux cinq membres loyalistes du groupe Leprédour, comme promis par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Lors de sa venue sur le Caillou, en octobre 2020, il avait indiqué que ce texte d’une quarantaine de pages, très précis, serait délivré d’abord aux forces politiques, puis aux électeurs de la liste référendaire afin qu’ils mesurent les conséquences de leur vote le jour du troisième référendum. C’est donc chose faite et les représentants du groupe Leprédour vont pouvoir l’étudier et en discuter à Paris avec l’État, du 25 mai au 3 juin. Confidentialité Cependant, il ne s’agit pas de la version finale telle qu’elle sera proposée aux électeurs. Si elle semble très détaillée par rapport aux deux documents transmis par l’État avant les premières consultations, c’est pour le moment « un document de travail », comme le souligne Sonia Backes, « d’où sa confidentialité ».

La présidente de l’Avenir en confiance estime qu’il y a « des éléments qui n’ont pas forcément à être diffusés », mais qu’il est « évident que tout cela sera rendu public à notre retour de Paris, dans le cadre de la campagne du référendum ». Le rapport, sur lequel tous les ministères ont apporté leur contribution aborde, chiffres et graphiques à l’appui, différentes implications du « oui » et du « non » allant des engagements de la France à ceux l’Europe, en passant par les compétences régaliennes, les questions économiques, la mutation des fonctionnaires, la nationalité, le statut, etc. Il se penche en particulier, on l’aura compris, sur ce que serait la Nouvelle-Calédonie au lendemain d’un vote en faveur de l’indépendance.