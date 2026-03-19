Les îles sans transport, 220 salariés en chômage partiel

Le Betico a annoncé suspendre l’ensemble de ses rotations jusqu’au 29 mars. Un de ses moteurs est hors service et doit être intégrale- ment remplacé. Une situation problématique, alors que les blocages contre le transfert d’Air Calédonie à Tontouta continuent sur les îles Loyauté et l’île des Pins. Une mobilisation citoyenne s’est tenue vendredi 13 mars, à Wé, pour demander la réouverture de l’aé- rodrome de Wanaham. « C’est une manière d’apporter notre soutien à Air Calédonie. Ici, les conséquences sont monstrueuses au niveau sanitaire et touristique. Certains employés sont sur le point de pointer au chômage », souligne Marina Kahlemu, membre du collectif citoyen Drehu. Si la situation ne s’arrange pas, une autre mobilisation devrait être organisée vendredi 20 mars.
Mardi 17 mars, Air Calédonie a pris la décision de placer la moitié de ses 220 salariés en chômage partiel, afin de préserver une partie de sa trésorerie, qui sera épuisée début avril, a-t-elle révélée à l’AFP. Si aucun déblocage n’est effectué, la compagnie envisage de saisir le tribunal de commerce pour engager une procédure collective.