Le maire de la commune, Gaston Tong Sang, veut limiter la présence de touristes à environ mille par jour maximum sur les bateaux. Ce qui éliminerait de fait les gros paquebots. Le maire estime que ces navires contribuent peu au développement de l’île, tout en apportant une pollution environnementale et sonore. Les prestataires ne sont pas non plus équipés pour accueillir autant de monde et sont obligés de délaisser les clients des hôtels. L’annonce doit être relayée au Salon mondial du tourisme de croisière, à Paris, au mois de mars.