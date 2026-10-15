Les grands chefs veulent peser sur l’avenir

Les grands chefs de l’Alliance des royaumes kanak – Inaat Ne Kanaky ont présenté, vendredi 9 octobre, à la chefferie Wamytan de Saint-Louis, leurs résolutions, parmi lesquelles l’obtention d’une place dans les discussions sur l’avenir institutionnel. L’Alliance fait également de la restructuration des chefferies, notamment celles dépourvues de grand chef, une priorité pour asseoir leur souveraineté.

Autre projet : la création d’une carte d’identité coutumière, d’abord destinée aux personnes de statut coutumier, dès le début de 2027. Sur le nickel, le grand chef Jean-Pascal Kaichou de Nakéty a adressé une déclaration à l’État et à l’Union européenne. Les chefferies minières réclament une concertation obligatoire, la reconnaissance de leur rôle dans la gouvernance du nickel et un meilleur partage des retombées économiques. Enfin, les grands chefs réaffirment leur reconnaissance de l’appartenance des îlots Matthew et Hunter au Vanuatu, conformément à la déclaration coutumière commune de 2009.