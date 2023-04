BOOPHILUS, HYGIÈNE ET MODERNISATION

En 1942, les Américains n’arrivent pas seuls. Ils ramènent avec eux plus de 2 000 chevaux d’Australie et, surtout, la tique Boophilus, qui apprécie particulièrement le climat humide et chaud de la Nouvelle-Calédonie. « Elle s’est propagée à une vitesse incroyable. Du jour au lendemain, ce parasite bouleverse l’élevage, modifie la vie des éleveurs, perturbe la filière viande et en particulier les conduites. » Un temps suspendues, elles sont à nouveau autorisées.

« Les années 1944 et 1945 marquent un véritable tournant. » Une hygiène plus stricte est progressivement instaurée. Les gérants de station doivent baigner leur troupeau dans une piscine contenant une solution arsenicale. Une profonde mutation s’enclenche avec la mécanisation de la filière. Des camions sont utilisés pour le transport, et les techniques d’abattage et de conservation, avec les entrepôts frigorifiques, se modernisent. Cette évolution, combinée aux problèmes sanitaires, met progressivement un terme aux grandes conduites de bétail. Seules perdurent, jusqu’au début des années 1970, celles de station à station sur de courtes distances.

Anne-Claire Pophillat