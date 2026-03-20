Les graines du changement

Similaire au maïs, le sorgho est une céréale qui nécessite peu d’eau pour pousser. Il est semé en saison chaude, contrairement au maïs, qui est planté en saison fraîche. Un avantage pour les agriculteurs, puisque cela leur « permet d’avoir deux cultures de rente sur une année », explique Mathilde Hanoun, responsable du centre de recherche et d’expérimentation agronomique et du centre de technique en expérimentation maraîchage de la Technopole.

En septembre 2025, du sorgho a été planté sur des exploitations de Bourail et Pouembout – sur une quarantaine d’hectares au total – puis à la station zootechnique de Port-Laguerre, en décembre 2025. Si certains agriculteurs avaient déjà l’habitude d’utiliser les tiges et les feuilles de sorgho fourrager comme couvert végétal pour protéger leurs parcelles après la récolte du maïs, c’est aujourd’hui la première fois que du sorgho en grains est semé.

L’ambition est qu’il soit utilisé à destination de l’alimentation animale, en remplacement de l’orge, importée. « C’est une ressource qui est très énergétique, alors que ce soit pour les porcins, bovins ou ovins, il y a un réel intérêt », souligne Fabien Camy, de la CAP-NC. Les récoltes réalisées à Bourail et Pouembout ont été séchées et stockées auprès de la coopérative agricole Les grains du Sud.