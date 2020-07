Le gouvernement a toutefois rapidement désamorcé la situation en assurant que les décisions seront prises en concertation, à l’issue de discussions qui ont commencé cette semaine. Les premiers échanges ont permis de dissiper l’ombre d’une grève générale. La Fédération des fonctionnaires a ainsi retiré son préavis de grève, mais est loin d’avoir déposé les armes. Vendredi, le syndicat tenait une conférence de presse pour aborder les sujets brûlants de l’actualité, à commencer la réforme de la fonction publique. Selon David Meyer, son secrétaire général, les chiffres mis en avant par Vaimu’a Muliava, le membre du gouvernement en charge de la fonction publique, ne sont tout simplement pas justes. La Fédération soupçonne un peu de mauvaise foi pour mettre la pression sur les partenaires sociaux. Elle reproche notamment que le personnel du Sénat coutumier soit compris dans les chiffres pour les faire paraître plus importants qu’ils ne le sont réellement.

Une volonté d’évincer la concurrence

Mais la réforme est loin d’être le seul élément qui inquiète le syndicat et il s’interroge quant au prêt contracté auprès de l’Agence française de développement dans le cadre de la crise du Covid-19, à l’instar de nombreux élus du Congrès. Comme l’a souligné Christopher Gyges, le membre en charge de l’économie, devant la commission permanente du Congrès, un point précis de la situation économique sera présenté aux élus ainsi que des propositions sur l’utilisation du reste de l’enveloppe des plus de 28 milliards de francs empruntés.

Moins de dix milliards de francs ont pour le moment été mobilisés pour le financement du chômage partiel, la gestion du confinement et la prise en charge du report des échéances fiscales et sociales. Un dossier lié à celui de la réforme fiscale et, plus généralement, des réformes envisagées par le gouvernement et précisées dans l’annexe de la convention de prêt passé avec l’AFD et l’État. Il y est notamment fait mention de la révision de la TGC et sa simplification, un des principaux thèmes de campagne de l’Avenir en confiance, lors des dernières élections provinciales. Comme le rappelle le syndicat, la détermination des quatre taux avait été le fruit d’un large consensus et répondait à deux exigences : « proposer des taux qui garantissaient que les services ou produits ne soient pas surenchéris par rapport à la taxation existante, tout en garantissant un rendement fiscal équivalent ».