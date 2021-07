La direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) forme désormais des pompiers territoriaux aux feux tactiques. Les premières sessions ont eu lieu à Touho, dans le cadre d’un partenariat avec la tribu de Tiouaé (Tiwae).

Les feux tactiques, pratiqués de manière ancestrale dans de nombreux pays comme l’Australie, les États-Unis et utilisés notamment dans le sud de la Métropole depuis une vingtaine d’années ou ponctuellement en Nouvelle-Calédonie, ont été inscrits dans la loi de modernisation de la sécurité civile. Le 7 juin, un arrêté est venu fixer le cadre des formations et des emplois d’équipiers et cadres feux tactiques qui auront pour mission de gérer l’application de ces méthodes sur le terrain. Les deux premières formations se sont déroulées ce mois-ci à Touho pour 19 équipiers.