Les festivals jettent des ponts

Electro Deluxe, Faada Freddy, Kid Francescoli, Sly Johnson… La programmation des Franco- folies de Nouvelle-Calédonie et Jazz à Nouméa a de quoi ravir les amateurs de musique. Et même au-delà. « Le plus important, c’est ce qui se passe autour, estime Chris Tatéossian, gérant de Musical Productions. Nous essayons de démontrer que nous ne sommes pas juste un festival de diffusion. Nous avons toujours envie qu’il y ait une interaction entre artistes internationaux et locaux. »

Les deux festivals sont exceptionnellement réunis vendredi 26 et samedi 27 septembre au centre culturel Tjibaou. Mais l’agenda des artistes invités ne se limite pas à ces deux jours. Plusieurs d’entre eux ont décidé d’aller à la rencontre de leurs pairs calédoniens. « Cela se fait selon les possibilités et les affinités de chacun », souligne le chef d’orchestre de cette double édition.

UNE CHORALE UNIQUE

La tête d’affiche de Jazz à Nouméa a poussé très loin cette rencontre. Faada Freddy partagera la scène, durant quelques morceaux, avec une chorale calédonienne montée spécialement pour l’occasion. Ce tour de force est réalisé grâce à Alain Guarese, de l’association Pace (Promotion artistique de création et d’éducation), créée à la suite de l’arrêt de l’Afmi (Association de formation des musiciens intervenants). « On m’a demandé de réunir des chanteurs locaux de manière éclectique. C’est un peu de l’impro », reconnaît-il.

Cet exercice donnera une tonalité unique au concert à Nouméa. « C’est un projet que Faada Freddy a déjà monté dans d’autres pays », précise Chris Tatéossian. D’autres rencontres sont prévues. Electro Deluxe viendra ainsi rejoindre des jeunes du collectif AC2N, qui fait partie de la Pace, dans les locaux de l’association, à la Vallée-du-Tir. Un moment pour « échanger », « discuter ». « Les jeunes sont assez fans de ce groupe », ajoute Alain Guarese.

Sly Johnson, membre fondateur du collectif de rap français Saïan Supa Crew, va également rencontrer des jeunes du Rex afin de « créer des connexions, une dynamique », espère le gérant de Musical Productions.

PROFESSIONNALISER

Ces moments avec des musiciens internationaux sont aussi l’occasion pour les artistes d’ici d’en apprendre plus sur le milieu professionnel au-delà du récif. Pierre Pauly, directeur artistique des Francofolies de La Rochelle, revient en Nouvelle-Calédonie afin de poursuivre une formation entamée en 2022. L’objectif est de travailler sur la structuration et la stratégie de développement des artistes locaux.

Le rappeur calédonien iouri, à l’affiche des Franco- folies, participe à une résidence de préparation au live avec Robin Canac, qui a accompagné à la guitare de nombreux artistes de la scène musicale française. Durant deux jours, l’artiste va travailler avec le coach artistique et un éclairagiste afin de mettre en place une mise en scène en adéquation avec sa musique et à l’univers de chaque chanson. Le jeune artiste pourra tester ses nouvelles connaissances scéniques lors d’un showcase, le 25 septembre, à l’université de la Nouvelle-Calédonie.