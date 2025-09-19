Les festivals jettent des ponts

Deux festivals à la suite, les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et Jazz à Nouméa, animeront le centre culturel Tjibaou vendredi 26 et samedi 27 septembre. À cette occasion, des artistes internationaux iront à la rencontre de musiciens locaux.
Electro Deluxe, Faada Freddy, Kid Francescoli, Sly Johnson… La programmation des Franco- folies de Nouvelle-Calédonie et Jazz à Nouméa a de quoi ravir les amateurs de musique. Et même au-delà. « Le plus important, c’est ce qui se passe autour, estime Chris Tatéossian, gérant de Musical Productions. Nous essayons de démontrer que nous ne sommes pas juste un festival de diffusion. Nous avons toujours envie qu’il y ait une interaction entre artistes internationaux et locaux. »
Les deux festivals sont exceptionnellement réunis vendredi 26 et samedi 27 septembre au centre culturel Tjibaou. Mais l’agenda des artistes invités ne se limite pas à ces deux jours. Plusieurs d’entre eux ont décidé d’aller à la rencontre de leurs pairs calédoniens. « Cela se fait selon les possibilités et les affinités de chacun », souligne le chef d’orchestre de cette double édition.
UNE CHORALE UNIQUE
La tête d’affiche de Jazz à Nouméa a poussé très loin cette rencontre. Faada Freddy partagera la scène, durant quelques morceaux, avec une chorale calédonienne montée spécialement pour l’occasion. Ce tour de force est réalisé grâce à Alain Guarese, de l’association Pace (Promotion artistique de création et d’éducation), créée à la suite de l’arrêt de l’Afmi (Association de formation des musiciens intervenants). « On m’a demandé de réunir des chanteurs locaux de manière éclectique. C’est un peu de l’impro », reconnaît-il.
Cet exercice donnera une tonalité unique au concert à Nouméa. « C’est un projet que Faada Freddy a déjà monté dans d’autres pays », précise Chris Tatéossian. D’autres rencontres sont prévues. Electro Deluxe viendra ainsi rejoindre des jeunes du collectif AC2N, qui fait partie de la Pace, dans les locaux de l’association, à la Vallée-du-Tir. Un moment pour « échanger », « discuter ». « Les jeunes sont assez fans de ce groupe », ajoute Alain Guarese.
Sly Johnson, membre fondateur du collectif de rap français Saïan Supa Crew, va également rencontrer des jeunes du Rex afin de « créer des connexions, une dynamique », espère le gérant de Musical Productions.
PROFESSIONNALISER
Ces moments avec des musiciens internationaux sont aussi l’occasion pour les artistes d’ici d’en apprendre plus sur le milieu professionnel au-delà du récif. Pierre Pauly, directeur artistique des Francofolies de La Rochelle, revient en Nouvelle-Calédonie afin de poursuivre une formation entamée en 2022. L’objectif est de travailler sur la structuration et la stratégie de développement des artistes locaux.
Le rappeur calédonien iouri, à l’affiche des Franco- folies, participe à une résidence de préparation au live avec Robin Canac, qui a accompagné à la guitare de nombreux artistes de la scène musicale française. Durant deux jours, l’artiste va travailler avec le coach artistique et un éclairagiste afin de mettre en place une mise en scène en adéquation avec sa musique et à l’univers de chaque chanson. Le jeune artiste pourra tester ses nouvelles connaissances scéniques lors d’un showcase, le 25 septembre, à l’université de la Nouvelle-Calédonie.
DES ENJEUX AUSSI ÉCONOMIQUES
Une autre participation est également prévue. Pas vraiment artistique, mais néanmoins indispensable. Un partenariat a été mis en place entre les festivals et le lycée commercial et hôtelier Auguste-Escoffier. Des professeurs, avec des élèves, ont en charge la gestion du catering, l’approvisionnement en repas d’un grand groupe de personnes.
Ces festivals ne sont pas seulement une rencontre purement culturelle et artistique. Ils sont aussi synonymes de retombées économiques. « Un franc donné par les institutions au festival en rapporte quatre à la Nouvelle-Calédonie », calcule Chris Tatéossian.
Pour l’organisateur de ces deux événements, la présence de musiciens internationaux s’accompagne égale- ment d’une visibilité médiatique, notamment sur les réseaux sociaux. « La venue des artistes a un impact sur l’image de la Nouvelle-Calédonie, cela vaut toutes les pubs. » Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et Jazz à Nouméa vont envoyer leurs bonnes ondes, bien au-delà de l’enceinte du centre culturel Tjibaou.
F. D
Francofolies de Nouméa – Vendredi 26 septembre
-Deluxe
-Kid Francescoli
-iouri
-Pakahua
Jazz à Nouméa – Samedi 27 septembre
-Faada Freddy
-Sly Johnson
-Electro Deluxe
-Pink Cotton
Au centre culturel Tjibaou
Tarif normal : 6 600 F
Tarif réduit (- 12 ans, les + 65 ans, les personnes à mobilité réduite et les chômeurs) : 4 100 F
Pass deux jours – tarif normal : 10 000 F
Pass deux jours – tarif réduit : 6 600 F