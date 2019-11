À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le collectif Femmes en colère de Nouvelle- Calédonie appelle lundi, 25 novembre, à une manifestation devant le gouvernement, le Congrès et le haut-commissariat. Alors que le territoire détient des records en la matière, que trois féminicides ont encore eu lieu cette année, le collectif réclame des moyens financiers « à la hauteur du phénomène » et demande aux autorités de rendre publics les budgets alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. Les Femmes en colère soulignent qu’il est nécessaire de soutenir l’action des associations, et proposent de diversifier les financements, de sensibiliser les fondations privées et d’encourager les campagnes de dons.