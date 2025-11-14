Les États-Unis intéressés par le nickel et le magnésium de la société Montagnat

Après une levée de fonds de 33 millions de dollars US au départ pour les études préliminaires, la société basée dans l’État du Delaware estime détenir aujourd’hui un modèle encourageant, qui fonctionne avec des échantillons. Son procédé hydrométallurgique est différent de la technologie utilisée à Prony dans le Sud, puisque le projet Atlas s’appuie sur des basses températures et une pression atmosphérique, et ne produit pas de déchet, liste David Dreisinger. « Tout est valorisé », confirme Pierre Charlent.

« MATÉRIAU CRITIQUE »

Le process est découpé en trois étapes, à partir d’un minerai saprolitique de Nouvelle- Calédonie d’une teneur en nickel de 1,8 % maximum importé aux États-Unis. Tout d’abord, une lixiviation [extraction d’une substance par un solvant] avec de l’acide chlorhydrique permet de produire un résidu susceptible de remplacer le clinker [obtenu à partir d’un mélange de calcaire et d’argile] dans la fabrication du ciment.

La deuxième phase aboutit au rendement de MHP (Mixed Hydroxide Precipitate), similaire au NHC (Nickel Hydroxide Cake) de Prony Resources, un produit intermédiaire composé de nickel et de cobalt, et utilisé dans la conception des batteries pour véhicules électriques.

Enfin, le dernier pan du projet est centré sur la production de magnésium sous différentes formes ‒ solution, oxyde, hydroxide jusqu’au métal. « Nous sommes plutôt focalisés actuellement sur le magnésium métal, qui est classé comme un matériau critique aussi bien aux États-Unis qu’en Europe », souligne David Dreisinger. Parce qu’« aujourd’hui, le magnésium est produit à 91 % en Chine », sur des sites très polluants.

Or ce métal, à la fois léger et résistant, est utilisé dans l’aérospatial, la défense ou encore l’aéronautique. Un des principaux débouchés actuels est l’industrie automobile. Au final, « aucun déchet solide n’est produit » répète le PDG d’Atlas Mate- rials, aux côtés de Pierre Charlent. « L’acide chlorhydrique est recyclé dans le process. »