Penser aux éclairages

La nuit tombe rapidement en Nouvelle-Calédonie et rouler à vélo ne dispense pas d’avoir son propre éclairage. Les cyclistes doivent voir et être vus. Une lampe blanche doit être positionnée à l’avant du vélo et une lampe rouge à l’arrière. Des réflecteurs orange doivent être visibles sur les côtés des pédales et des roues. Les éclairages sont obligatoires.

Brice Bacquet

Photos Shutterstock