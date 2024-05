Les établissements scolaires restent fermés

Dimanche 19 mai, le gouvernement a annoncé qu’il maintenait tous les collèges et lycées publics et privés fermés jusqu’à la fin de la semaine sur l’ensemble du territoire. De nombreux axes de circulation restaient dangereux et inaccessibles et les dégradations commises dans plusieurs établissements n’avaient pas permis une reprise sereine et sécurisée. Cette période doit être mise à profit pour « élaborer les meilleurs scénarios d’une reprise des acti- vités […] intégrant toutes les dimensions matérielles, humaines et psychologiques », a précisé Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge de l’enseignement. La province Sud a pris la même décision pour les écoles primaires afin de « finir de sécuriser les établissements, leurs accès et faire un état des lieux des dégâts ». Le rapatriement des lycéens et étudiants îliens est en cours d’organisation.