Comme chaque année, les élus du Congrès ont passé en revue les rapports d’activité des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. L’occasion de suivre l’activité de structures assurant des services publics dont certaines disposent de budgets particulièrement importants. C’est notamment le cas du CHT qui connaît une situation très tendue (lire en page Santé), mais aussi de la Caisse locale de retraites (CLR).

Au niveau de la CLR, le rapport d’activité fait ressortir que les fonctionnaires ne travaillent pas assez longtemps pour assurer l’équilibre de la caisse. En moyenne, l’âge de départ à la retraite est de 56,5 ans. Une situation qui résulte de taux d’abattement pas assez dissuasifs pour éviter les départs en retraite anticipée. La directrice de la caisse a fait savoir que si le conseil d’administration ne parvenait pas à adopter des taux plus dissuasifs, le gouvernement devra s’y substituer d’ici le mois de mars 2020 afin d’assurer la pérennité de la caisse et le versement des pensions. Les fonctionnaires, sentant le vent venir, sont de plus en plus nombreux à prendre leur retraite. Chaque année, le nombre de départs est de l’ordre de 160 à 170 personnes contre plus de 200 en 2018.