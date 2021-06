Les épreuves du diplôme national du brevet des collèges, prévues les lundi 13 et mardi 14 décembre, ont été avancées. Elles se dérouleront les mardi 7 et mercredi 8 décembre. Une décision liée à la tenue du référendum, le dimanche 12 décembre. Les épreuves de français et de mathématiques sont donc programmées le 7 décembre, l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique et les sciences, le 8.