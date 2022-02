« Une rentrée la plus normale possible »

Autre sujet d’inquiétude : la vaccination obligatoire. « On n’a personne pour remplacer les enseignants non vaccinés s’ils ne peuvent pas travailler. Qu’est-ce qu’on fait des élèves ? », se demande Christophe Dabin.

Au-delà du Covid, les professeurs auront à gérer un problème supplémentaire, celui du retard pris par certains l’année dernière. « Il faudra davantage encadrer ces enfants en difficulté et mettre en place une remise à niveau, explique Fabienne Kadooka, secrétaire générale en charge du secondaire à l’UT CFE-CGC. On sait que cette rentrée ne sera pas comme les autres, mais on souhaite qu’elle soit la plus normale possible. »

C’est justement un retour en classe « dans des conditions normales » qui semble se profiler du côté du gouvernement, sans demi-jauge et avec des modes de vérification allégés vu le taux de contamination. Resteront, semble-t-il, le port du masque pour tous à partir de 6 ans et les gestes barrière, sachant que la vaccination des jeunes a bien progressé ces derniers mois. Mais, c’est aussi une des leçons de cette période, tout peut encore évoluer jusqu’au dernier moment en fonction de la situation sanitaire.

Anne-Claire Pophillat (© Archives DNC/T.G.)