Les élus, victimes de menaces de mort

Un homme de 23 ans a été présenté au Parquet, vendredi 5 septembre, après une menace de mort publiée sur Facebook à l’encontre du député Emmanuel Tjibaou, entre le 1er juillet et le 22 juillet. Il devra effectuer 140 heures de travail d’intérêt général. D’autres élus signataires de l’accord de Bougival ont été victimes, ces dernières semaines, de menaces de mort ou de dégradation de biens pour lesquelles « plusieurs enquêtes pénales sont en cours », a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Yves Dupas.