Les élus ultramarins réunis en Nouvelle-Calédonie

L’association des communes et collectivités d’outre-mer, l’ACCD’OM, tient son 31e congrès jusqu’au vendredi 17 novembre. La structure, qui regroupe 125 adhérents, représente plus de 80 % de la population ultramarine. Au programme de la semaine : conseil d’administration et assemblée générale, visites, discussions autour du FIP, de l’octroi de mer, de la ressource en eau, du changement climatique…