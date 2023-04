MAPOU VEUT DÉSAMORCER

« Le prêt Covid, il fallait le faire », intervient Philippe Blaise. Nadine Jalabert bondit. « Je voudrais que vous restiez honnête, Monsieur Michel. Vous avez porté dans les gouvernements précédents une responsabilité », rétorque l’élue Avenir en confiance.

En 2019, au terme de la mandature de Calédonie ensemble, le taux d’endettement avait déjà atteint le seuil de prudence de 90 %. Nadine Jalabert reproche aussi à son adversaire de s’être opposé au prêt de 25 milliards en faveur du Ruamm, ce que Philippe Michel ne regrette pas.

Pierre Chanel Tutugoro (UC-FLNKS) les renvoie dos à dos : les gouvernements loyalistes ont placé le pays dans « une nébuleuse obscure éclairée par l’unique lumière des aides de l’État français ».

Plus optimiste, Louis Mapou enjoint les élus à « regarder l’avenir avec un brin de foi » : l’emploi est au plus haut, la consommation est « résiliente » et de plus, le contact avec Gérald Darmanin et l’État a été renoué, assure le président du gouvernement, qui envisage même une subvention exceptionnelle. « Je ne suis pas du tout inquiet sur la possibilité de boucler le budget dans un deuxième temps. »

Quant aux bombes à retardement, il entend les traiter une par une. Pour Enercal, « une proposition va arriver très vite sur le bureau du Congrès », annonce-t-il.

Gilles Caprais