Du côté de la Ddec (Direction diocésaine de l’enseignement catholique), les lycées Anova et Blaise-Pascal sont aussi concernés par la réforme. « Sa mise en œuvre ne devrait pas poser de problèmes majeurs, des comités de pilotage présidés par le vice-recteur se sont tenus de manière régulière depuis 2018 », rassure Kévin Paillandi, assistant de direction à la Ddec.

Les syndicats confiants, mais vigilants

Du côté du syndicat UT CFE-CGC, on se veut également rassurant. « Pour l’instant, nous n’avons aucun retour, nous attendons de voir. Mais ce n’est pas parce que ça s’est mal passé en Métropole que ça se passera forcément mal ici ! », explique Fabienne Kadooka, secrétaire générale chargée de l’enseignement.

La Fédération des fonctionnaires reste plus vigilante. « Ce qui nous inquiète le plus, c’est qu’à l’heure actuelle, tous les lycées de Nouvelle- Calédonie ne seront pas en mesure de proposer les onze options prévues par la réforme. Seuls les gros lycées comme Lapérouse, Grand Nouméa ou Jules-Garnier en auront les moyens. On nous a répondu que les élèves pourront changer de lycée s’ils le souhaitent mais dans la réalité, cela nécessite des moyens, ne serait-ce que pour trouver un logement », observe Benoît Lamothe, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires, chargé de l’enseignement. Le syndicat redoute également la « chasse aux élèves » pour remplir les filières. « Heureusement, en Nouvelle-Calédonie, nous avons tout de même une marge de manœuvre non négligeable qui va nous permettre d’éviter certaines erreurs que nous pourrions détecter en Métropole », précise le syndicat.