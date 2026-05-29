Les effets politiques de l’intégration des natifs

Politique et arithmétique s’associent souvent. Par un vote de l’Assemblée nationale, le Parlement a adopté, mercredi 20 mai à Paris, une ouverture du corps électoral provincial à 10 569 natifs. Selon le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ces intéressés ont « pu voter aux trois consultations référendaires », mais sont « exclus » du scrutin provincial. Ce qui « n’a aucun sens ».

Ce dégel partiel, approuvé dans l’urgence en vue de la tenue des élections du dimanche 28 juin après trois reports, est soumis à l’examen du Conseil constitutionnel. « Les Sages » devaient rendre leur décision ce jeudi 28 mai.

Les 10 569 natifs possiblement inscrits d’office sur les listes électorales se partagent en 6 424 électeurs de statut civil de droit commun et 4 145 citoyens de statut civil coutumier. Extraire une tendance politique nette de ces chiffres semble bien hasardeux.

En revanche, la double augmentation du nombre d’électeurs sur les listes électorales provinciales aura une incidence certaine sur la stratégie des groupes politiques, tentés par la compétition. En effet, entre 2018 et le 30 avril 2026, avec les mouvements d’entrée et de sortie, le rang des inscrits est passé de 164 555 à 181 151 membres. Auxquels il faut ajouter les natifs : 539 dans les Loyauté, 794 dans le Nord et 9 236 dans le Sud soit plus de 87 %. Ce qui amène à un total d’électeurs respectivement par province de 22 022, 42 875 et 126 823 à ce scrutin du 28 juin.

VOTE TRÈS POLARISÉ ?

Voilà où le bât blesse. Car, pour être élu au Congrès puis à l’assemblée de province, la liste doit obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 5 % des électeurs inscrits dans la circonscription, à la lecture de la loi organique. Ces éléments chiffrés vont avoir « une importance capitale », a souligné Milakulo Tukumuli, président de l’Éveil océanien, samedi 23 mai, au meeting de lancement de campagne à Païta.

Alors qu’au précédent vote, dimanche 12 mai 2019, le fameux seuil était fixé à 5 422 voix dans le Sud par exemple, il est essentiel de réunir cette année un peu plus de 6 340 bulletins. La barre d’accès aux sièges a mécaniquement grimpé sous le coup des hausses du nombre d’électeurs. Au-delà de l’arithmétique, cette évolution de près de 1 000 suffrages est énorme pour les équipes engagées dans la bataille. L’élection exige une large mobilisation.

Un effort pas si simple dans une Nouvelle-Calédonie où la participation au vote décline depuis le scrutin provincial de 2004. Et plus il y aura de listes, plus la sélection sera compliquée, notamment pour les « petites » écuries. Certaines d’ailleurs, vu la hauteur de la marche à franchir, pourraient finalement ne pas se présenter. Une hypothèse lourde apparaît ainsi : ce rendez-vous du 28 juin pourrait conduire à un vote très polarisé, avec, en définitive, une reproduction des mêmes équilibres, entre indépendantistes et non-indépendantistes, et, par ricochet, des mêmes blocages.