Les dérogations pour les marchés publics prolongées jusqu’en 2028 ?

Le gouvernement veut prolonger jusqu’au 31 décembre 2028 les dérogations exceptionnelles de commande publique instaurées pour soutenir la filière nickel. Le projet, arrêté en réunion de collégialité le 19 octobre, doit encore être examiné par le Congrès. Il maintiendrait notamment à 10 millions de francs le seuil en dessous duquel un marché peut être dispensé de publicité et de mise en concurrence. Le gouvernement présente cette prolongation comme un soutien à la construction, aux petites entreprises et à l’emploi, alors que la commande privée s’est effondrée après les événements de mai 2024.
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