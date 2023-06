Les cyclistes ultramarins s’affrontent en Nouvelle-Calédonie

Quatre-vingt coureurs venus de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, la Réunion, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie s’affronteront les 3 et 4 juin pour la 17e édition du championnat de France de cyclisme des Outre-mer à Bourail et Boulouparis. Des équipes féminines y participeront pour la première fois.

Les trois courses sont à suivre en direct sur NC La 1ère. La boucle Boulouparis-Bouraké sera diffusée samedi 3 juin de 8 h 30 à 12 h 30. Dimanche 4 juin, le circuit du col des Roussettes, de 7 h 30 à 10 heures, et le contre-la-montre de Deva, de 13 h 45 à 16 heures, s’enchaîneront.

Les gagnants seront sélectionnés pour le championnat de France qui se déroulera dans les Hauts-de-France à la fin du mois. « C’est une course importante soutenue par la Fédération française de cyclisme, dont l’objectif est de promouvoir le cyclisme ultramarin mais aussi permettre aux ultramarins de se confronter entre eux », explique Tommy Vanoudendycke, président du Comité régional de cyclisme.

NC La 1ère a mis en place « des moyens techniques innovants et sans précédent » pour relayer la compétition. « C’est la première fois que de tels moyens sont déployés pour couvrir un événement sportif », précise Pierre-Richard Delsaut, chef de centre à NC La 1ère.