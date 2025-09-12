Les crises s’accumulent

LUNDI AU CONGRÈS

Une fois encore, la Nouvelle-Calédonie va probablement subir les conséquences des tumultes à l’Assemblée nationale. La dissolution annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024, l’adoption de la motion de censure à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre, puis l’attente d’un nouvel exécutif ont eu un impact sur le versement tant attendu de fonds et les négociations calédoniennes sur l’avenir.

Ce contexte d’instabilité est survenu lors d’une crise politique locale post-émeutes du 13 mai 2024. La phase de violences a durci les rapports entre les branches non indépendantistes et indépendantistes les plus extrêmes. De même, le renversement du gouvernement de l’UNI Louis Mapou, le 24 décembre, a précipité l’archipel dans un grand flou les semaines suivantes. Une séance, prévue Boulevard Vauban, va éclairer les positions.

Ce lundi 15 septembre, les élus du Congrès devront rendre un avis sur la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales « pour permettre la mise en œuvre de l’accord du 12 juillet 2025 » dit de Bougival. L’attitude du groupe UC-FLNKS laisse peu de place au doute, le Front ayant rejeté le projet d’accord et exigé le maintien du scrutin propre aux provinces avant le 30 novembre prochain.

Or, Calédonie ensemble et l’Éveil océanien militent pour une poursuite du processus législatif avec toutes les forces politiques. Au Congrès lundi, de fait, « le vote constituera une forme de clarification », juge l’enseignant-chercheur Pierre-Christophe Pantz.