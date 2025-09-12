Les crises s’accumulent

La chute du Premier ministre François Bayrou et de son gouvernement a plongé la France dans une nouvelle phase d’instabilité. Ses répercussions viendront probablement s’ajouter en Nouvelle-Calédonie à des tensions politiques, économiques et financières, ainsi que sociales.
Même si la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon est intervenue très rapidement, la chute de François Bayrou et de son gouvernement ouvre une nouvelle période d’instabilité politique nationale, dont les répercussions peuvent gagner les rives de la Nouvelle-Calédonie. « Cette crise ne fait que renforcer l’incertitude sur le territoire », confirme Pierre-Christophe Pantz, enseignant-chercheur en géographie à l’université de Nouville. D’autant que le processus législatif du projet d’accord de Bougival, censé dessiner un avenir institutionnel, est engagé à Paris.
Le texte a été publié samedi 6 septembre au Journal officiel de la République française. Interrogé le lendemain à l’émission Le Grand Jury RTL-M6-Le Figaro-Public Sénat, le désormais ex-ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a estimé que « le seul danger (…) est que la situation politique nationale fasse dérailler les engagements que nous avons pris ». En l’occurrence, le report des élections provinciales en juin 2026, la révision constitutionnelle, puis la tenue d’un référendum sur l’accord politique en février. Au-delà d’un déraillement, un décalage de quelques semaines a minima dans l’agenda de « Bougival » est une quasi-certitude. Ce temps sera utilisé par le FLNKS, opposé au projet d’accord, pour préparer sa réponse.
LUNDI AU CONGRÈS
Une fois encore, la Nouvelle-Calédonie va probablement subir les conséquences des tumultes à l’Assemblée nationale. La dissolution annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024, l’adoption de la motion de censure à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre, puis l’attente d’un nouvel exécutif ont eu un impact sur le versement tant attendu de fonds et les négociations calédoniennes sur l’avenir.
Ce contexte d’instabilité est survenu lors d’une crise politique locale post-émeutes du 13 mai 2024. La phase de violences a durci les rapports entre les branches non indépendantistes et indépendantistes les plus extrêmes. De même, le renversement du gouvernement de l’UNI Louis Mapou, le 24 décembre, a précipité l’archipel dans un grand flou les semaines suivantes. Une séance, prévue Boulevard Vauban, va éclairer les positions.
Ce lundi 15 septembre, les élus du Congrès devront rendre un avis sur la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales « pour permettre la mise en œuvre de l’accord du 12 juillet 2025 » dit de Bougival. L’attitude du groupe UC-FLNKS laisse peu de place au doute, le Front ayant rejeté le projet d’accord et exigé le maintien du scrutin propre aux provinces avant le 30 novembre prochain.
Or, Calédonie ensemble et l’Éveil océanien militent pour une poursuite du processus législatif avec toutes les forces politiques. Au Congrès lundi, de fait, « le vote constituera une forme de clarification », juge l’enseignant-chercheur Pierre-Christophe Pantz.
« PAS À LEUR FAIM »
Ces tensions politiques s’ajoutent à une crise économique et financière majeure, sans précédent. « Même sans les émeutes de l’an dernier, le territoire aurait été en crise de trésorerie en août 2024 », a observé mi-août Claire Durrieu, directrice de la mission interministérielle pour la reconstruction et la refondation du modèle économique et social de la Nouvelle-Calédonie. L’insurrection a accéléré le mouvement vers l’abysse. Au lendemain de la publication de l’accord de Bougival au JORF, Manuel Valls a annoncé, toujours dans l’émission Le Grand Jury, le déblocage de la seconde tranche du prêt garanti par l’État, soit 28,6 milliards de francs. Cette somme bienvenue permettra au gouvernement calédonien de boucler tout juste l’année.
Une enveloppe de 2,5 milliards est orientée vers les communes pour soutenir le transport scolaire et l’accès aux cantines des établissements. « Parce que des enfants ne mangent pas à leur faim », a déploré l’ancien Premier ministre Valls. La crise sociale est bien là.
Yann Mainguet
Votes opposés
À peine neuf mois après sa nomination à Matignon en tant que Premier ministre, François Bayrou a rencontré la défiance de 364 députés, contre 194, lundi 8 septembre, sur le budget d’austérité pour la France, pays confronté à une dette publique massive.
Le gouvernement est donc tombé lors du vote de confiance, comme pressenti. Une première dans l’histoire de la Ve République. Sans surprise, le Loyaliste Nicolas Metzdorf, du groupe Ensemble pour la République, a soutenu l’exécutif conduit par François Bayrou. Pour une question de sensibilité politique vis-à-vis du président Emmanuel Macron, mais aussi de stabilité en vue de poursuivre le processus de « Bougival ».
Tandis que l’UC Emmanuel Tjibaou, de la formation Gauche démocrate et républicaine, s’y est opposé. Par solidarité avec son organisation parlementaire et en raison des critiques sur le projet sur l’avenir signé le 12 juillet. Une majorité des députés ultramarins n’a d’ailleurs pas voté la confiance envers le gouvernement Bayrou. Ce qui confirme le fossé de plus en plus large entre les Outre-mer et les autorités parisiennes.