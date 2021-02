Seulement 10 réunions C’est le principal changement annoncé par la FCHNC. Au lieu des 15 réunions habituelles, il n’y en aura que 10 cette année (lire encadré). Un choix lié aux contraintes budgétaires permettant de maintenir des journées normales. Ainsi, il y aura à chaque date sept courses de plat pour le galop et deux de trot attelé. On retrouvera également tous les rendez-vous incontournables des courses hippiques. La Coupe Clarke aura ainsi lieu, comme d’habitude, le premier week-end du mois d’août à Nouméa, alors que la Bourail Cup se déroulera en juillet et que le Grand Prix du gouvernement viendra conclure la saison lors de la dernière course du 19 septembre. On notera que ce final sera, lui aussi, bien différent puisqu’il n’est pas question d’en faire une réunion nocturne cette année. Encore une fois pour réduire les coûts.

Des poulains chouchoutés L’annulation de la saison dernière aura eu une conséquence pour les poulains. Ceux de deux ans n’ont pas pu découvrir les compétitions à l’heure voulue. Ils en auront donc trois au début de la saison et même quatre pour certains (puisque les chevaux prennent tous un an au 1er août) à la Coupe Clarke. « Les poulains passeront donc quasiment directement dans la catégorie des grands, commente Nicolas Schneider, vice-président de la FCHNC et l’un des speakers des courses. Donc la première moitié de saison est organisée de façon à ce que ces chevaux, qu’on n’a pas vus en 2020, puissent avoir des courses et donc un handicap pour que les meilleurs aient le droit de s’aligner sur les courses les plus importantes. » Par exemple, à Nouméa, le 25 juillet, deux semaines avant la Coupe Clarke, seule une course sera réservée aux plus de quatre ans.