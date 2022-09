Les fans du vélo sur route les attendaient avec impatience. Hommes, femmes et jeunes cyclistes du pays, de tout niveau, licenciés ou non, sont attendus sur les routes calédoniennes. « Au départ, après la fin du Tour de Nouvelle-Calédonie, l’objectif était de recréer de l’engouement autour de la pratique du vélo de route avec l’idée de se fixer un challenge et pas forcément un podium, se souvient Tommy Vanoudendycke, le président du comité régional de cyclisme, organisateur de l’événement. On s’est retrouvé à vivre le 1er Tour Cyclo du Caillou dans une ambiance qu’on aime tant et avec les habitants présents au bord de la route pour nous encourager. » Dans cette compétition sport loisir 100 % locale et accessible à tous, on retrouve aussi un petit air de « colonie de vacances » pendant une semaine, évoquent des participants.

12 communes

Fini les étapes uniquement en province Sud, comme en 2020. Les parcours du Tour traversera aussi une partie de la province Nord. Ce qui permettra de revivre cette atmosphère broussarde. « Pour l’édition 2021, on avait déjà envie d’aller en province Nord, et la commune de Hienghène nous avait proposé un joli parcours sécurisé », se rappelle Tommy Vanoudendycke.

Le parcours sera vallonné par endroits (Houaïlou, Poindimié, Hienghène, Pouembout) avec des passages de col et des transversales, mais « il est abordable. Comme c’est une course aux points, il n’y a aucune pression pour faire un chrono », précise Florian Barket, directeur technique de la double épreuve. L’organisation souhaite accueillir 100 à 120 cyclistes au total sur l’épreuve complète, et surtout des femmes.

En 2020, « 36 féminines avaient fait le Tour complet », indique la championne Manon Brasseur de l’équipe organisatrice. L’événement réunit toutes les générations de cyclistes locaux, de 15 à 60 ans et au-delà. Le parcours Au Tour d’Elles (357 km) accueille des seniors et masters (de 19 à 59 ans) : les féminines et aussi les hommes qui préfèrent une « short race ». Et la « long race » (484 km) est prévue pour les hommes juniors, seniors et masters, de 17 à plus de 60 ans.