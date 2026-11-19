Présenté mardi 17 novembre à la COP31, le bilan de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) fait état d’une chute de 60 % de la couverture en corail vivant en cinq ans aux Antilles françaises et à La Réunion. Le corail recule aussi en Polynésie française, à Mayotte et à Wallis.

La Nouvelle-Calédonie fait, avec Futuna et les îles Alofi et Europa, figure d’exception. En 2025, 67 % des 86 stations du réseau calédonien étaient en bon état ou dans un état satisfaisant.

L’Ifrecor appelle à agir en priorité à terre, en améliorant le traitement des eaux usées et en luttant contre l’érosion qui charrie des sédiments vers le lagon. Le rapport recommande aussi de renforcer le réseau d’aires marines protégées et de mieux suivre les récifs proches du rivage, les herbiers et les mangroves.