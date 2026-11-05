Les comptes sociaux un temps sauvés

Vendredi 30 octobre, le Congrès a adopté une décision modificative du budget dont le but était d’intégrer dans les comptes une subvention de 7,3 milliards de francs de la part de l’État. Cette somme, confirmée début septembre lors de la visite de la mission trans- partisane à Paris, va soutenir le Ruamm (2,3 milliards) mais aussi le régime des retraites (cinq milliards) pour les mois de décembre 2026 et janvier 2027. De plus, d’après la délibération, un milliard est consacré à la composante de stabilité du système électrique et près de 900 millions aux dispositifs du pacte de refondation économique et sociale.