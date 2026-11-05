Les comptes sociaux un temps sauvés

Vendredi 30 octobre, le Congrès a adopté une décision modificative du budget dont le but était d’intégrer dans les comptes une subvention de 7,3 milliards de francs de la part de l’État. Cette somme, confirmée début septembre lors de la visite de la mission trans- partisane à Paris, va soutenir le Ruamm (2,3 milliards) mais aussi le régime des retraites (cinq milliards) pour les mois de décembre 2026 et janvier 2027. De plus, d’après la délibération, un milliard est consacré à la composante de stabilité du système électrique et près de 900 millions aux dispositifs du pacte de refondation économique et sociale.
Sur le même thème
La Fédération calédonienne de football a contesté, jeudi 29 octobre, les publications du Baku Initiative Group, ONG proche du régime autoritaire azerbaïdjanais, « associant l’image de sa sélection U15, y compris au moyen de visuels montrant individuellement certains de ses joueurs, à un message politique relatif à la décolonisation ». […]
Un homme de 51 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans pour consultation habituelle, détention et mise à disposition d’images pédopornographiques. Interpellé le 27 octobre à Nouméa, il a reconnu télécharger ces fichiers depuis 2000. La perquisition à son domicile a permis […]
Le gouvernement a nommé lundi 2 novembre Xavier Martin, en poste depuis 2017, en qualité de directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), à compter du 1er janvier 2027. L’épilogue de tensions entre des syndicats et […]