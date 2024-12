Les communes dans une situation gravissime

« Depuis le 13 mai, c’est mission impossible », déplore Florence Rolland, maire de La Foa. Tandis qu’Alphonse Poinine, son collègue de Touho, pressent, si une aide de l’État n’arrive pas, « une cessation de paiement » des 33 communes au 31 décembre. L’Agence française de développement a présenté, jeudi 5 décembre, l’édition 2024 de l’Observatoire des communes.

Face à la chute des recettes fiscales due aux émeutes et ainsi la nette réduction des versements, ces collectivités ont adopté des mesures parfois inédites. Un tiers d’entre elles ont demandé un report de l’équivalent à date de 1,6 milliard de francs de leur remboursement en capital de la dette sur 2024 et 2025. « Les communes de l’agglomération sont celles qui sont les plus endettées et qui ont le plus de difficultés à dégager de l’épargne. » Or, « elles sont frappées de plein fouet par la crise », note Damien Roiné, de l’AFD qui a alloué 3,2 milliards de francs de prêts nouveaux cette année. Thomas de Gubernatis, le directeur de l’agence, a fortement invité les politiques à adopter des réformes économiques.