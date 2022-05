Un arrêté interdisant l’importation des cigarettes électroniques jetables sur le territoire vient d’être pris par le gouvernement.

L’exécutif évoque son attractivité auprès des jeunes de 13 à 15 ans en raison de « sa présentation colorée, sa déclinaison d’arômes et sa grande facilité à s’en procurer ».

Alors que la vente des produits de vapotage est interdite aux mineurs depuis décembre 2021, les autorités estiment que la cigarette électronique jetable « représente un danger de santé publique pour les adolescents » en incitant à « vapoter de la nicotine » et en habituant « au geste de fumer », sachant qu’elle coûte entre 800 et 1 500 francs et contient environ 500 bouffées, soit l’équivalent de 50 cigarettes.

Elle constitue aussi « un nouveau déchet ». Composée principalement de « matières plastique et d’une batterie non amovible, le plus souvent au lithium, elle représente un danger immédiat et à très long terme pour l’environnement ».

Les marchandises déjà commandées ou présentes sur le territoire peuvent encore être vendues. En revanche, celles achetées après la publication de l’arrêté seront réexportées ou détruites. Le gouvernement affirme qu’une surveillance sera assurée.