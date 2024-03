Les cheffes d’entreprises artisanales plus nombreuses

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Chambre de métiers et de l’artisanat a produit une étude sur la situation des femmes dans le secteur artisanal en 2023. Le constat est encourageant, puisque les femmes représentent désormais 26,4 % des cheffes d’entreprise (2 970 femmes, 8 100 hommes). Une augmentation de deux points par rapport à 2020. La CMA comptabilise par ailleurs 95 alternantes formées au Centre de formation de l’artisanat (CFA), représentant 32 % des effectifs.

Il est à noter que leur part est plus importante dans le Nord (29 % de cheffes d’entreprise) et les Îles (32 %), même si la très grande majorité sont localisées en province Sud (près de 83 %). Les femmes représentent 44 % des dirigeantes dans l’alimentation, plus de 40 % dans les services et la production. Dans le BTP, elles ne dirigent que 5,5 % des établissements artisanaux.

On peut enfin souligner que 4,2 % des auto entrepreneuses possèdent au moins deux entreprises (7,3 % chez les hommes). Leur âge moyen est de 48 ans, comme leurs homologues masculins. Les entreprises sous direction féminine ont, en moyenne, 7 ans d’existence (8,7 pour les hommes).