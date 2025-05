Les championnats de football reprennent

Après plusieurs mois d’interruptions suite aux émeutes, la Fédération Calédonienne de Football (FCF) a annoncé mercredi 30 avril la relance des championnats de football et futsal. Dû aux difficultés budgétaires des différents clubs calédoniens, cette reprise se fera dans « un format transitoire » avec quelques adaptations.

La Super Ligue se jouera avec deux groupes de cinq équipes, qui s’affronteront durant dix jours. En parallèle, les déplacements seront limités, afin de maîtriser les coûts. La FCF a également annoncé le versement d’une aide de 19,8 millions de francs à l’ensemble des clubs.

Le prochain championnat se tiendra le samedi 17 mai. Les matchs seront les suivants : AS Magenta-AS Lossi et AS Tiga Sport-ASC Gaïca, au stade Numa Daly. Ainsi que C.A Saint-Louis-AS Kunié, et AS Mont- Dore-Hienghène Sport, au stade Boewa.