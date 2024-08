[DOSSIER] Les Calédoniens contraints à la vigilance

Le meilleur vecteur de lutte contre l’inflation, c’est l’information du consommateur, estime la Direction des affaires économiques, qui veut en faire des « consom’acteurs ».

Huile de tournesol, farine de blé, café, sucre, riz, etc. Sur la quinzaine de produits de première nécessité réglementés, la Direction des affaires économiques (DAE) n’a relevé aucune irrégularité sur les 440 contrôles réalisés depuis le 13 mai dans 274 établissements. « Le taux de conformité est de 95 %. Les 5 % restant représentaient du défaut de publicité, d’étiquetage et de facturation », détaille John Trupit, directeur de la DAE.

Leurs prix ont connu « une baisse entre décembre 2023 et juillet 2024 et, entre mai et juin, sont restés stables ». Il faut dire que c’est rarement sur ces aliments que les grandes et moyennes surfaces (GMS) se font leur marge. « Ce sont des produits d’appel sur lesquels les GMS appliquent des marges inférieures pour attirer le chaland. »

La DAE suit également l’évolution de paniers mis en place afin de soutenir le pouvoir d’achat ces dernières années, même s’ils ne sont plus en vigueur, à l’image des 60 produits à prix mini. « 45 familles d’articles sont concernées par cet accord, développe John Trupit. Une augmentation de 1 à 5 % a été observée sur 19 d’entre eux et une supérieure à 10 % pour 10. Sur 16 autres familles, une baisse de 1 à 18 % a été constatée. »

Gilles Vernier, président de l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, considère cette hausse de l’indice des prix comme « un retour à la normale », après une faible évolution depuis le début de l’année.

LOGISTIQUE, PÉNURIE, TRANSPORT : DE MULTIPLES FACTEURS

Le directeur des affaires économiques met surtout en avant un effet mécanique. Il y a la destruction de magasins – diminuant la surface de vente – et d’industries ou leur inaccessibilité. « Saint-Vincent n’a pas fait de riz, donc du riz thaï a été importé. Mais quand il s’agit de petites quantités, ce n’est pas le même prix. Dans une grande surface, le coca fidjien a remplacé le local et il est plus cher », expose Gilles Vernier.

À cela s’ajoutent les problèmes de logistique, d’approvisionnement, les pénuries – faisant changer, par nécessité, les consommateurs d’habitudes, contraints d’aller dans un autre magasin ou d’acheter un article plus cher -, le transport, etc. Les petits commerces ont été particulièrement affectés. « Les marchands ont dû aller chercher les livraisons, payer l’essence, utiliser des barges pour le Mont-Dore Sud ou faire appel à des transporteurs. Ils ont rajouté cette dépense supplémentaire au prix de revient, ce qui a un impact direct sur les prix. »

Et puis, les agriculteurs ont éprouvé des difficultés pour écouler leurs fruits et légumes. « Certains ont été obligés de jeter leur récolte parce qu’ils n’arrivaient pas à livrer, d’autres ont parfois fait plusieurs heures de route et pris des risques pour venir à Nouméa. Alors pour essayer de faire un peu de chiffre d’affaires quand on a perdu de l’argent, c’est normal que les prix augmentent. »

Gilles Vernier pointe du doigt une « explosion » de certains articles, comme les gâteaux, le camembert, etc., et reconnaît l’existence du phénomène de reconstitution des marges. John Trupit indique « qu’il y a peut-être eu des dérives ici et là, il y a toujours des effets d’aubaine et des opportunistes de crise ».

CONCURRENCE ET BONNE INFORMATION



Pour tenter de contrer l’inflation, l’UFC-Que Choisir ne serait pas opposée, temporairement, au vu de la crise que traverse le pays, à davantage de contrôle « pour remettre un peu d’ordre ». « Dans la situation actuelle, il faut éviter que des gens s’en mettent dans la poche alors que d’autres ne peuvent pas s’acheter à manger. »

L’association insiste aussi sur la nécessité de privilégier « des contrats d’importation réguliers avec des quantités prévisibles hors quota », contre lesquels l’UFC « se bat depuis des années », afin de réduire les coûts. Mais également d’agir sur l’ensemble de la structuration des prix – aconage, déchargement, livraison, etc. -, afin de favoriser la production locale et de renforcer les moyens de la DAE. « Je suis pour qu’elle ait, comme dans l’Hexagone, un pouvoir de police », insiste Gilles Vernier.

Et, bien sûr, stimuler la concurrence entre les opérateurs. « Ils ont tout intérêt à ne pas augmenter leurs marges mais à compenser par une volumétrie plus importante en gagnant des consommateurs. Et pour les faire venir, il n’y a que la question du prix », affirme John Trupit.

Enfin, une des premières actions serait de sensibiliser et donner une bonne information aux consommateurs. C’est ce que s’emploie à faire la DAE avec le site et l’application prix.nc, en sommeil forcé depuis le mois de mai. « On plaide pour qu’ils deviennent des consom’acteurs afin de leur donner le pouvoir et faire jouer au mieux la concurrence pour tirer les prix vers le bas. »