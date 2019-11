Pierre Fairbank, poursuivre l’aventure

On se demande si Pierre Fairbank compte un jour prendre sa retraite. À 48 ans, le coureur fauteuil espère encore étoffer son palmarès déjà bien fourni. « Contrairement aux valides où la répétition des chocs en course laisse des traces, nous n’avons pas ce problème avec un fauteuil, explique le champion. Alors je continuerai tant que je prends du plaisir. Ça serait bête de s’arrêter alors que tout va bien (rires). » En 2017, il avait remporté une médaille d’argent (800 m), deux de bronze (200 et 400 m) et une quatrième place sur le 100 m. Le but reste le même à Dubaï avec la volonté de faire des médailles. Mais également de se placer en vue des Jeux de Tokyo, l’an prochain. « Une médaille, non seulement, ouvrirait une place de plus pour l’équipe de France, mais assurait presque une place à Pierre au Japon, explique Olivier Deniaud, entraîneur de l’équipe de France, et patron du pôle France de Nouméa. Ce n’est pas automatique puisque les sélections ne seront validées que l’an prochain après les France, mais un podium lui permettrait d’être serein. »

Ses engagements : 100 m, 400 m et 800 m (T53)

Nicolas Brignone, aller plus haut

Son ascension dans les courses en fauteuil est fulgurante et semble loin d’être terminée. « Quand il a commencé l’athlétisme en 2013, il a tout de suite annoncé la couleur en visant une participation aux JO de 2016, se souvient le coach Olivier Deniaud. J’en ai vu des athlètes arriver comme ça, mais lui a tenu le choc. » Car Nicolas Brignone est un ambitieux. Et malgré des premiers Mondiaux en 2013 à Lyon, où il passe totalement à côté de son relais et s’attire les critiques, il n’a pas baissé les bras. À Dubaï, pour son quatrième rendez-vous planétaire, son objectif est simple : « Faire mieux qu’aux championnats du monde de 2017 à Londres ». Il y avait atteint trois finales (200, 400 et 800 m) avec une 6e place sur le 800 m. « Je suis encore en progression donc j’espère atteindre au moins un top 5 », pose le coureur.