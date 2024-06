Les banques extrêmement sollicitées

GESTION DE LA CRISE

Les situations les plus délicates sont traitées par la cellule de crise instaurée avant les événements du mois de mai, en raison des problèmes rencontrés par le secteur du nickel. Si ses membres se réunissaient une fois par semaine, c’est désormais quotidiennement qu’ils se retrouvent pour examiner les dossiers, dont « le nombre va en augmentant ». Il y en aurait 40 à 50 par jour. « Les clients appellent pour dire que leur entreprise a été détruite, qu’ils ont perdu leur emploi et demandent ce qu’ils peuvent faire. »

Les cas sont analysés un par un, chaque paramètre est pris en compte, si l’entreprise était assurée ou non, avait souscrit à la garantie émeutes, etc. « Nous n’allons pas aborder les choses de la même façon selon les circonstances. Nous essayons de donner la meilleure réponse et d’adapter les solutions », indique Frédéric Reynaud, directeur général.

SUSPENSION DES FRAIS ?

Vu l’accumulation des difficultés, nombreux sont les clients qui ne comprennent pas que les banques ne stoppent pas les prélèvements des échéances de crédit ou de non-paiement de frais, d’agios et d’intérêts intercalaires.

Si un dispositif prévoyant que les personnes « fragiles » voient « un certain nombre de leurs frais disparaître » existe, l’étendre à tout le monde « n’est ni possible, ni justifié », explique Éric Wiard. « Ne pas facturer nos services signifierait que c’est gratuit. Cela occasionnerait des pertes, ce qui veut dire ne plus être rentable. Nous mettrions la banque à genoux dans six mois ou un an et entraînerions toute l’économie avec nous. »

EN CAPACITÉ

La BCI dispose des capacités financières nécessaires pour exercer sa « mission ». « Nous allons pouvoir gérer la crise parce que nous sommes solides », précise Frédéric Reynaud. La question se pose plutôt pour l’avenir. Le sujet est en discussion avec les pouvoirs publics. « Il faut anticiper les besoins futurs. »

L’établissement bancaire qui, d’ordinaire, a un encours d’environ 60 milliards de francs de crédits annuels, devrait voir ce chiffre bondir en 2025. « Cela pourrait être le double, le triple… Les besoins sont tels que notre activité va exploser dans les années à venir. »