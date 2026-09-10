Les avions d’Air Calédonie de retour à Ouvéa

Ce jeudi 10 septembre, les avions d’Air Calédonie se sont de nouveau posés à l’aérodrome d’Hulup, après plus de six mois d’arrêt. Un retour qui, jusqu’à ce matin, restait incertain. Si le gouvernement avait annoncé, lundi 7 septembre, la reprise des rotations vers Ouvéa après l’autorisation accordée par la chefferie de Banutr, cette décision ne faisait pas l’unanimité.

Dans un communiqué publié mardi 8 septembre, le collectif de coordination coutumière de Iaai a réaffirmé son opposition à cette reprise, expliquant que « cette décision n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune validation commune » et que « les chemins et procédures coutumiers n’ont pas été respectés par la petite chefferie de Banutr ».

Contacté, le président du collectif, Hapela Gope, a indiqué qu’une réunion avait été organisée mercredi 2 septembre entre les grandes chefferies et qu’il avait alors été décidé de continuer la mobilisation. « Ils étaient au courant, on leur a fait passer le message », insiste-t-il.

Il souligne que des alternatives ont été mises en place pour répondre aux difficultés sanitaires et sociales de l’île. « Nous avons envoyé un courrier au Betico pour leur demander d’avoir une rotation par semaine, car ce n’est pas normal que Maré et Lifou soient plus desservies que nous. Air Oceania assure aussi des rotations sept fois par semaine, avec une priorité donnée aux malades. » Le collectif souhaite désormais reprendre les discussions avec le gouvernement afin de continuer les travaux engagés dans le cadre du schéma global des transports et de la mobilité.