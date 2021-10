Des autotests ont été livrés. Leurs modalités de distribution et de commercialisation ont été précisées par un arrêté du gouvernement mercredi. Leur prix en pharmacie a été fixé à 700 francs. Ces tests s’adressent uniquement aux personnes asymptomatiques, c’est-à-dire sans symptômes. Ceux qui présentent des symptômes doivent faire un test de dépistage antigénique ou un test PCR. L’autotest peut être acheté en pharmacie et réalisé à la maison ou sous la supervision d’un professionnel de santé. Mais attention, la prise en charge du test n’est possible que s’il est effectué auprès d’un professionnel. Celui-ci inscrira le résultat dans l’application numérique mise à disposition par le gouvernement. La tarification du geste médical est le même que pour le test antigénique.