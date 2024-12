Les associations sur le fil

Dans son malheur, Philippe Thépinier a pu compter sur l’aide du FSH, qui lui a proposé d’investir un local dès le jeudi 5 décembre. En parallèle, « un Calédonien m’a contacté pour me demander si je souhaitais que mon association redémarre et me donner un coup de pouce financier », précise-t-il. Une solidarité qui aide le récent retraité à « remonter doucement la pente ». (© N.H.)

Parce qu’elles ont été victimes des exactions, qu’elles n’ont plus de visibilité sur les subventions ou par manque de personnel, de nombreuses associations rencontrent des difficultés. Jusqu’à envisager de mettre la clé sous la portie.

C’est un bien triste spectacle qu’offre le site des Boucles de Tina depuis les émeutes du mois du mai. L’accueil, les sanitaires, la maison du gardien… Rien n’a échappé aux flammes. Installé depuis 26 ans, le container appartenant à l’association Les Vélos du cœur est cruellement vide.

Il y a encore sept mois, des vélos de tous âges y étaient entassés. « J’en avais 150… Dont certains spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap », précise son fondateur, Philippe Thépinier. En l’espace d’une nuit ‒ « ou plus » ‒, tout a été dérobé, empêchant l’association ‒ qui réparait des vélos pour en fournir aux plus démunis ‒ de continuer son fonctionnement. « Elle est au point zéro dans tous les sens du terme », révèle l’ancien champion de cyclisme.

Comme Les Vélos du cœur, de nombreuses associations du territoire connaissent des difficultés depuis la crise. Même si elle n’a pas été la cible de sinistres ni de dégradations, la Fédération des œuvres laïques (FOL) pourrait être contrainte, faute de subventions, d’arrêter l’accueil d’enfants en situation de handicap ‒ 350 à l’année ‒ durant les vacances scolaires. Un service qu’elle est la seule à proposer sur le territoire. « L’Agence sanitaire et sociale n’a pas honoré la convention et l’arrêté fixés en juin qui étaient destinés à cette subvention [représentant plus de 10 millions de francs chaque année, NDLR]. Et aujourd’hui, nous n’avons pas de notification claire sur l’annulation de cette convention », explique son directeur Jean-Brice Peirano.

Une incertitude qui, à l’approche des grandes vacances scolaires, fait craindre un arrêt ou une réduction de ce service. Afin que cela n’arrive pas, « on interpelle les collectivités et les élus. On a également répondu à des appels à projets, sollicités des fondations en France… On exploite beaucoup de pistes, mais ce sont des alternatives qui sont non pérennes », regrette-t-il.

Cet abandon de la part des collectivités, nombre de structures le dénoncent. Elles se sont réunies au sein du collectif des associations. « D’un côté, les collectivités s’appuient sur nous et notre engagement pour faire du service public, et de l’autre, on n’a pas d’aides particulières comme c’est le cas pour les entreprises avec un fond dédié. Il y a une contradiction forte », relève Jean-Brice Peirano.

PAS DE VISIBILITÉ POUR 2025

Des difficultés que rencontre également l’association Active, qui a vu son activité baisser de presque 50 % ces derniers mois. Œuvrant depuis 1992 pour insérer professionnellement les personnes en difficulté, la structure pouvait jusqu’alors compter sur le soutien financier de nombreuses collectivités. Or, depuis la crise, certaines d’entre elles sont « soit dans l’incapacité de nous payer, soit ont annulé un certain nombre de nos dispositifs dans le cadre de coupes budgétaires », indique son directeur Alexis Labau.

Par conséquent, l’année 2025 s’annonce particulièrement compliquée. « Pour le moment, je n’ai pas un franc qui est signé. » Si bien qu’un plan de licenciement collectif pourrait être appliqué et toucher 20 % des effectifs.

Alors qu’elle avait pour projet d’avoir un salarié en 2024, l’association Zéro déchet (dont l’objectif est de sensibiliser le public aux détritus) a préféré se mettre en sommeil jusqu’en janvier 2026. À l’origine de cette décision, pas de difficultés financières ni de structures incendiées, mais « beaucoup de questions » soulevées après l’éclatement de la crise. « Avec les exactions, on se demandait si ce qu’on faisait avait encore du sens. […] Puis certains de nos bénévoles ont été touchés par les conséquences des émeutes, donc on s’est dit qu’il valait mieux qu’on arrête maintenant plutôt que d’embaucher quelqu’un et de le licencier par la suite faute de financement », partage Mélissa Salleles, présidente de l’association.

Pour autant, la porte n’est pas fermée à une remise en route d’ici quelques mois. « C’est particulier, car à la fois on voit que l’environnement n’est pas la priorité du moment, mais en même temps, on se dit que c’est maintenant qu’il faut qu’on agisse, car avec les fumées, on n’a jamais eu un environnement autant pollué. Puis, vu le contexte, les gens ont envie de faire des économies, donc savoir faire sa lessive ou ses produits d’hygiène soi-même peut être une solution. »

Nikita Hoffmann