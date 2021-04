Trois mineurs de 15 et 16 ans ont été mis en examen après un cambriolage et l’agression d’une femme enceinte à Tina. Dans la nuit de samedi à dimanche, les trois jeunes se sont introduits dans l’habitation dérobant un ordinateur, un sac à main, des clefs de voiture et des bouteilles d’alcool. Puis la propriétaire, enceinte de six mois, a tenté de faire sortir les malfaiteurs de son véhicule. Elle a reçu un coup de bouteille au niveau du visage, et alors qu’elle était tombée au sol, un coup sur l’arrière de la tête toujours au moyen d’une bouteille de verre. Les jeunes sont repartis à pied. Ils ont été interpellés dimanche matin et mis en examen. Le mineur âgé de 15 ans, en récidive, est retourné au Camp-Est. Les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire strict, avec une mesure de placement dans un foyer pour l’un d’entre eux. La victime a été prise en charge pour plusieurs plaies, des lésions dentaires, une fracture d’une dent justifiant à ce stade une incapacité de travail de cinq jours, sous réserve du retentissement psychologique qu’aura cette affaire.