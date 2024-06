Les agences OPT reprennent du service

22 agences de la Grande Terre, des îles et l’agence principale de Nouméa ont rouvert cette semaine.

Ces agences OPT traitent ‒ uniquement en matinée ‒ les dépôts et retraits, le règlement des factures télécom et la vente de recharges Liberté. La remise de chèques et les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Les virements sont traités en distanciel, les distributeurs de billets en état de fonctionnement sont réapprovisionnés.

Les recommandés verront leur délai d’instance prolongé de 15 jours calendaires et les colis d’un mois à partir de la reprise effective des activités de distribution postale. Pour éviter toute suspension de service, les dates limites de règlement des factures ont été repoussées aux dates suivantes : 24 juin pour le mobile et l’internet fixe en fibre optique, au 29 juillet pour l’internet fixe en cuivre. Cela ne comprend pas les prélèvements automatiques.

L’OPT informe que des recharges Liberté et des cartes SIM volées sont vendues illégalement. « Ces produits ont été désactivés et ne fonctionnement pas sur notre réseau. »