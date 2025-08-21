L’EPKNC en réflexion

L’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie, sous l’égide de son président, Var Kaemo, était réunie pour des assises à la tribu de Siloam, à Lifou. 400 délégués étaient invités à réfléchir autour de quatre axes de travail : l’évangélisation, la formation, l’organisation et les finances pour la prochaine décennie.