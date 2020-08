Depuis samedi, 71 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Polynésie française. Le territoire, qui avait connu une soixantaine de contaminations depuis le début de la crise en mars, a rouvert ses frontières sans imposer de quatorzaine pour relancer l’économie locale dépendant grandement du tourisme. De nombreux cas seraient liés à une soirée organisée dans un restaurant de Papeete à laquelle participait une personne positive, mais asymptomatique. Les cas se localisent principalement à Tahiti, mais aussi Bora- Bora, Moorea et Rangiroa. Le territoire a refermé les boîtes de nuit, impose la distanciation des tables dans les restaurants, soumet à autorisation les rassemblements de plus de 50 personnes et rend obligatoire le port du masque dans les commerces, les transports publics, les établissements scolaires.

©Présidence