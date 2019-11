Le gouvernement des Samoa a décrété l’état d’urgence, vendredi, en raison d’une épidémie de rougeole. Au moins seize décès seraient liés à cette épidémie et plus de 1 000 cas ont été recensés pour la plupart sur des enfants en bas âge. Toutes les écoles ont été fermées, les enfants interdits des rassemblements publics et les campagnes de vaccination ont été accélérées. La rougeole est en pleine expansion dans le Pacifique. La Nouvelle-Zélande a connu une épidémie en septembre. Les Samoa américaines ont également décrété l’urgence sanitaire, jeudi. À Tonga, 251 cas ont été recensés et les écoles fermées. La Nouvelle-Zélande et l’Australie envoient des vaccins et des professionnels de santé pour assister les autorités locales.